Tilburg vindt jeugdzorgtarieven te hoog en gaat in hoger beroep

De rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde twee weken geleden GGzBreburg in het gelijk in het kort geding over die tarieven voor hoogspecialistische zorg. Ze oordeelde dat de regio Hart van Brabant binnen een maand de aanbesteding hierover voor het nieuwe jaar overnieuw moet. De regiogemeenten onderzoeken nu hoe dat mogelijk is.

De regio Hart van Brabant bestrijdt dat GGz Breburg als aanbieder van jeugdhulp de bijzondere positie heeft die de rechtbank de organisatie toedicht. ,,De regio is van mening dat alle jeugdhulpaanbieders in de regio uniek zijn en heeft met haar tarieven beoogd recht te doen aan alle jeugdhulpaanbieders", schrijft de gemeente Tilburg in een bericht aan de raadsleden.

Achterhoedestrijd

De rechterlijke uitspraak is in de ogen van de regio een soort achterhoedestrijd. ,,De gemeenten hebben de opdracht de zorg anders in te richten: rondom het kind, in het gezin, dichtbij (...) en ook betaalbaar." Het vonnis zou uitnodigen om 'juist niet te veranderen en om in een tarievenstrijd te blijven steken'.