Tilburg wil afsluiting cityring zoveel mogelijk beperken met ‘premie’ voor aannemer

Sport­school Training Unit in Reusel bijna twee keer zo groot geworden: ‘Iedereen moet op eigen niveau kunnen instappen’

REUSEL - Crossfit, thaiboksen, fitness: dat past allemaal in het straatje van sportschool Training Unit. De ruimte in Reusel werd te krap, dus wilden de drie eigenaren niets liever dan uitbreiden. Sinds Hemelvaart is de sportruimte bijna verdubbeld.