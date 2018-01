Tilburg wil tóch achter Turkse bijstandsfraudeurs aan en onderzoekt stap naar Europees Hof

TILBURG - Tilburg laat zich niet zomaar terugfluiten in de aanpak van Turkse bijstandfraudeurs. Eind vorig jaar meldde de Centrale Raad van Beroep dat de gemeente niet specifiek achter Turkse Tilburgers aan mag gaan, omdat dat wordt gezien als discriminatie. Daartegen wil de gemeente nu in beroep bij het Europese Hof.

De gemeente onderzoekt momenteel de opties van de gang naar het Europese Hof; een hoogst uitzonderlijke stap. Tilburg werd eind vorig jaar teruggefloten in drie zaken waarin ze de uitkering van Turkse Tilburgers terugvorderde. Zij bezaten bij voorbeeld grond of een penthouse in Turkije. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat Tilburg zich schuldig maakte aan discriminatie, omdat het zich uitsluitend zou richten op mensen met de Turkse nationaliteit.

Lees ook Gemeente Tilburg mag niet specifiek speuren naar Turkse bijstandsfraudeurs Lees meer

Onterecht, vinden B en W. Volgens hen is het steeds de intentie geweest ook onderzoek te doen in andere landen. In Marokko bij voorbeeld bleek het onmogelijk toegang tot gegevens te verkrijgen. ,,Maar bij Nederlanders doen we altijd al onderzoek naar eigen bezittingen. We zouden hen discrimineren als we het niet ook bij anderen nagaan”, zegt CDA-wethouder Erik de Ridder.

Laatste redmiddel

In die ongelijke behandeling ziet de gemeente een kans op een zaak bij het Europese Hof. Dat is voor een overheid hoogst ongebruikelijk, maar het is het laatste redmiddel. Na de uitspraak van de Raad van Beroep staat in Nederland immers geen hoger beroep meer open. ,,We willen niet dat fraudeurs hiermee wegkomen”, zegt De Ridder.

De gemeente startte in 2014 op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken een proef met deze vorm van bijstandsfraude. 515 Personen met de Turkse nationaliteit zijn onder de loep genomen, van zeventig mensen werd de uitkering teruggevorderd. Zij hadden samen voor meer dan een miljoen euro ten onrechte aan uitkeringen ontvangen.

Uitkering herstellen