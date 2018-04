Tilburg Zingt: leer de teksten van alle nummers vast uit je hoofd!

TILBURG - Donderdagavond is het weer zo ver: Tilburg Zingt is terug op de vertrouwde locatie aan de Schouwburgring. De playlist van de vijftiende editie van het Tilburgse meezingfestijn is mede samengesteld door lezers van het Brabants Dagblad. De volledige playlist werd eerder al bekendgemaakt.

Lezers konden dit jaar stemmen op een aantal nummers die zeker gezongen moeten worden. Dat resulteerde in de top 15 die je onderaan dit artikel terugziet.

Alle vijftig nummers staan natuurlijk weer in het vertrouwde boekje. En het mooie is dat je die hier nú alvast in kunt zien. Zo kun je nog even thuis oefenen voordat je donderdagavond de longen uit je lijf zingt.

De top 15:

Guus Meeuwis - Brabant (126 stemmen)

Dré Hazes - Leef (62 stemmen)

Guus Meeuwis - Drink Schrobbelèr (53 stemmen)

Acda en de Munnik - Het regent zonnestralen (49 stemmen)

Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou (44 stemmen)

Backstreet Boys - I want it that way (43 stemmen)

Peter Smulders - My little lady (42 stemmen)

John de Bever - Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht (41 stemmen)

Anita Meyer - Why tell me why (40 stemmen)

André Hazes - Bloed zweet en tranen (35 stemmen)

De Jeugd van Tegenwoordig - Sterrenstof (32 stemmen)

André Hazes - Zij gelooft in mij (29 stemmen)

Django Wagner - Kali (29 stemmen)

Abba - Dancing Queen (28 stemmen)