Tilburger (17) aangehouden voor mensenhandel en illegale prostitutie

Maisdool­hof Udenhout weer open, dit jaar in molenvorm

14:42 UDENHOUT - Het maisdoolhof aan de Schoorstraat in Udenhout is dit jaar in molenvorm. Het thema is 'Ik hou van Holland'. Het doolhof is sinds dit weekeinde officieel geopend. Iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur kunnen ouders en kinderen door het labyrinth komen dwalen.