Tilburger (19) start vechtpartij met moeder en stiefvader omdat hij het huis uit moet

TILBURG - Een 19-jarige Tilburger heeft dinsdagmiddag ruzie gehad met zijn moeder (48) en stiefvader (54) in een woning in de wijk Trouwlaan in Tilburg. Zijn moeder en stiefvader hadden de woning verkocht, waardoor de jongen een ander onderkomen moest zoeken.

De politie kreeg rond 14.50 uur een melding dat er een vechtpartij gaande was in de woning. Bij de ruzie zou iemand dreigen met een mes. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze een man en een vrouw buiten staan die riepen ‘Hij is nog binnen!’. In de woning stond een man met ontbloot bovenlijf die diverse striemen en sneden op zijn bovenlijf had.

De jongen vertelde dat hij ruzie had gehad met zijn moeder en haar vriend omdat de woning verkocht was en hij daarom moest zoeken naar een ander onderkomen. Hij werd zo boos dat hij een deur vernielde, waarop zijn moeder en stiefvader hem met een voorwerp zouden hebben geslagen. Ook zou hij door zijn stiefvader in zijn borst zijn gebeten.