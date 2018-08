Tilburger (35) laat ravage achter, bespuugt verpleegkundigen en is te dronken voor een verklaring

Tilburger bouwt Noordhoek­se kerk tot in kleinste detail na. 'In ieder geval volgend jaar nog niet af'

7:45 TILBURG - In de knutselkamer van Tilburger Patrick van der Blij (49), tussen de verfpotjes en gereedschap, prijkt een waar kunstwerk. In aanbouw, al zeven jaar lang. Het is een schaalmodel van de in 1975 gesloopte Noordhoekse kerk, waar vandaag (22 augustus) exact 118 jaar geleden Marietje Kessels werd vermoord. Van der Blij probeert hem tot in de kleinste details te reconstrueren.