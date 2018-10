Tilburger (46) bedreigt broer met mes en bijt politieagent

VIDEO Circolo: De acrobaat ziet uitputting als een uitdaging. Circusfes­ti­val is ook een beetje kermis

6:00 TILBURG - Circolo is voor het eerst in het Leijpark in Tilburg. Het is circus, een beetje kermis, de sfeer van reizend festival De Parade. En er lopen jongeren met jongleerkegels in hun rugzakje.