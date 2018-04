Tilburger (52) slaat opsporingsambtenaar in het gezicht na opmerking over parkeergedrag

TILBURG - Een 52-jarige man uit Tilburg is woensdagmiddag in de boeien geslagen omdat hij eerder op die dag een buitengewoon opsporingsambtenaar zou hebben mishandeld. De 'BOA' sprak de man aan op zijn parkeergedrag en werd vervolgens getrakteerd op een klap in het gezicht.