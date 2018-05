Tilburger aangehouden na vondst stroomstootwapen in auto

Kindje van Kim en Keats op komst: benefiet voor een blijde verwach­ting

3 mei Do 3 mei: De kosten zijn duizelingwekkend, maar het kleine wonder is geschied: medio juni verwachten de Tilburgse muzikant Paul Zoontjens en vriendin Kim hun eerstgeborene. Zondag is er een benefiet bij Cul de Sac die in het teken staat van de blijde verwachting.