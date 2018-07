Tilburger aangehouden voor drugsdeal op beveiligingsbeelden

Drie Udenhoutse basisscho­len doen samen Summer's Cool: 'Leren met hun hele wezen'

8:18 UDENHOUT - De vakantie is begonnen, zes weken geen school. Voor veel kinderen een feest. Eindelijk kunnen ze het strakke schema even achter zich laten en leuke dingen doen. Maar voor andere kinderen zijn die zes weken ook wel erg lang. Niet iedereen gaat op vakantie met het gezin, en niet iedereen gedijt buiten het schoolse ritme. In Udenhout en op negen andere plekken in Tilburg is het daarom Summer's cool, Zomerschool.