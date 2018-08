Tilburger bouwt Noordhoekse kerk tot in kleinste detail na. 'In ieder geval volgend jaar nog niet af'

VIDEO Rogier drumt op plastic flessen, emmers en teilen. Film opgenomen in Tilburg

7:00 TILBURG - Rogier de Nijs gruwt van de berg plastic afval die mensen weggooien. De percussionist maakt muziek op plastic voorwerpen die hij aantreft bij het vuilnis. Een korte film die over hem in de Spoorzone is gemaakt, gaat in Tilburg in première. Wil je de trailer zien, kijk dan onderaan dit artikel.