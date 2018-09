Tilburger Domien voelt geen concurrentie bij Qmusic: 'Dat speelt niet'

TILBURG - Domien Verschuuren telt de dagen tot hij maandag 1 oktober het bordje On Air ziet branden en zijn middagshow begint bij Qmusic. “Het gaat na een paar weken vakantie nu wel kriebelen”, zegt de in Tilburg geboren radiomaker.

“Ik ga bij Qmusic de middagshow maken die ik zelf al heel lang in mijn achterhoofd heb zitten. Een programma dat draait om de luisteraar en gemaakt wordt met de luisteraar. De show draait om de dag van vandaag en de avond die gaat komen”, legt Domien uit. “Luisteraars hebben de hele dag gewerkt, geklust of gestudeerd en zien hun vrije avond naderen. Ze zetten de radio een tandje harder voor de laatste loodjes. Ik wil graag een brug slaan tussen het drukke leven van de dag en het relaxte van de avond.”

Een groot verschil met de ochtendshow die Domien sinds eind 2016 bij 3FM maakte is de sfeer die het tijdstip met zich meebrengt. “De ochtend is wat meer gejaagd. Daar maak je radio voor mensen die hun tanden aan het poetsen zijn, hun brood moeten smeren en snel in de auto stappen. In de middag kun je iets meer de tijd nemen. Mensen luisteren op de terugweg in de auto met een grote glimlach, het is iets meer laidback.”

Domien nam na zijn afscheid bij 3FM vier weken tijd voor zichzelf om zich voor te bereiden om zijn nieuwe middagshow. Regelmatig laat hij zich al zien in Amsterdam bij Qmusic, dat met zijn komst op 1 oktober de vernieuwde programmering rond heeft.

“Het is wennen. Ik rij nog op navigatie naar de studio, omdat ik zo gewend was om naar Hilversum te rijden. Op het moment dat ik de vloer op stap voelt het goed. Iedereen heeft er mega veel zin in. Ik vind het spannend. Ik vergelijk het vaak met de eerste schooldag op de middelbare school. Je hebt er lang naar uitgekeken, maar eenmaal door de grote deuren en in de brugklas vind je het ook wel spannend. Ik tel de dagen tot 1 oktober 16.00 uur. Ik weet zeker dat het goed gaat voelen.”

Domien heeft geen sidekick, alleen nieuwslezeres Fien Vermeulen. Veel van zijn collega’s zoals Mattie Valk, Wim van Helden en Igmar Felicia kent hij van vroeger. “Het voelt als een club vrienden die ik heel lang niet gezien heb. Ik voel geen onderlinge geldingsdrang of concurrentie, dat speelt niet.”

De radioman blikt met een goed gevoel terug op zijn afscheid bij 3FM. “Ik heb er onwijs genoten. Ik heb kleine artiesten groot zien worden en de grootste bands van de wereld mogen interviewen en met heel veel getalenteerde mensen mogen werken. Ik heb er in die twaalf jaar alles gedaan, de ochtend, middag en avond. Het was voor veel mensen logisch dat ik een keer zou gaan.”