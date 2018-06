Tilburger dwingt ex te pinnen en berooft haar, krijgt geen celstraf

De man reed met zijn ex naar twee verschillende pinautomaten in Tilburg. Dat gebeurde in januari 2016. Hij dwong haar daar te pinnen. Het geld stak hij in eigen zak. Zelf had hij verteld dat er helemaal geen sprake was van dwang. Hij zou kinderstoeltjes hebben willen kopen. Waarom de vrouw dan gewond was en huilde, kon hij niet uitleggen. Uit de camerabeelden blijkt dat er sprake is van diefstal met geweld, vonniste de rechtbank.