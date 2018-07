Tilburger eist hogere schadevergoeding na opinie-artikel burgemeester Noordanus

Pech voor Belgen: busje stilgeval­len, dag later uitgebrand

30 juni TILBURG - Op de A65 bij Tilburg is zaterdagavond een bestelbusje volledig uitgebrand. In het voertuig zat een aantal Belgen die dit weekend een trouwfeest hadden in Tilburg. Saillant detail: hun busje begaf het vrijdag ook al eens en werd toen weggesleept.