Tilburger Gers Pardoel en Maan wel op feest Barones, maar zingen doen ze niet

Op donderdagavond werd er wel gezongen door meidengroep OG3NE, maar dat was alleen voor ondernemers in het winkelcentrum, nadat De Barones gesloten was voor het publiek.

Geen vergunning

De reden dat de artiesten niet (of besloten) hebben gezongen, is dat de gemeente begin vorige week geen toestemming gaf voor optredens. Volgens burgemeester Paul Depla was er geen vergunning voor aangevraagd. "De optredens werden onlangs gemeld bij de brandweer en die vroeg de organisatie of er wel een vergunning was aangevraagd", aldus Depla. "Dat bleek niet het geval. Het was toen te laat om alsnog een verzoek in te dienen."

Ook als de vergunning juist zou zijn aangevraagd, is het volgens Depla de vraag of de gemeente daarmee in zou stemmen. "Optredens met een dergelijke aantrekkingskracht passen niet in het bestemmingsplan. Er zijn dan in zo'n winkelcentrum te grote risico's voor de veiligheid van de bezoekers", adus Depla.

Beveiliging was goed

Bas Frenkel Frank, van de organisatie van het openingsfeest, ziet dat anders. "We hebben een heel goed beveiligingsplan. Er zouden bij de optredens niet meer mensen aanwezig zijn, dan dat er normaal in het winkelcentrum kunnen zijn. Ook bij het podium hebben we voor goede beveiliging gezorgd. Maar laten we het er op houden dat de verschillende partijen het anders interpreteren."

Hoewel een deel van het publiek dit weekend teleurgesteld was dat de artiesten geen optredens gaven, is volgens Frenkel Frank nooit echt gecommuniceerd dat ze ook zouden zingen. "Dat was aanvankelijk natuurlijk wel de bedoeling maar dat hebben we nooit zo naar buiten gebracht. Alleen bij OG3NE hebben we dat gedaan, maar daar hebben we toen ook snel over gemeld dat het optreden niet door kon gaan, althans niet voor het publiek."