Tilburger Gers Pardoel loopt door vuurwerk brandwonden op tijdens concert: 'Ik stond te dichtbij'

Biggenrace in Udenhout, is dat nou stress of plezier?

12:30 UDENHOUT - Een biggenrace, is dat nog van deze tijd? Nee, zegt de Partij voor de Dieren. Kan heel goed, vindt de organisatie van zo'n race zondag in Udenhout. ,,Laten we dieren los lopen en snuffelen in het stro, is het weer niet goed."