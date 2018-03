Tilburger Hendrik de Kok stoomt door de woestijn op naar Gambia

'De eerste week was erg pittig. Veel lange dagen en enorm veel kilometers gereden. In Frankrijk kreeg een auto in onze groep helaas pech. De koppakking was kapot en we moesten de bestuurders en auto achterlaten. Dit zorgde ervoor dat we een achterstand moesten inhalen. Helaas in Madrid ook geen slaapplek kunnen vinden. Dus in een parkeergarage geslapen. Niet de beste nachtrust, maar dit zorgde ervoor dat we de boot haalden naar Marokko. Daar aangekomen was het erg lekker weer en hartstikke mooi. Enorm mooie landschappen en we vielen van de ene verbazing in de andere. Het was een groot plezier om door het eerste stuk van Marokko te rijden. De mensen waren erg vriendelijk en behulpzaam. Na het eerste stuk zijn we verder het binnenland in gereden en veranderde het landschap in sneeuw met wilde apen. In het Atlasgebergte, met zijn hoge pieken, veranderde het warme weer in kou.'