Tilburger Manuel van V.: levenslang in België, acht jaar extra in Nederland

DEN BOSCH - De 31-jarige Tilburger Manuel van V., in België veroordeeld tot levenslang voor de moord op makelaar Gunther Haagen, krijgt er in Nederland nog acht jaar gevangenisstraf bij. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hem veroordeeld voor twee gewapende woningovervallen in 2011 en poging tot afpersing.

De rechtbank in Den Bosch had Van V. in september 2016 ook veroordeeld tot acht jaar cel. Justitie eiste toen tien jaar tegen hem. In het najaar van 2011 pleegde Van V. met enkele mededaders woningen in Baarle-Nassau, Chaam, Tilburg en Bergen op Zoom. Geweld werd daarbij niet geschuwd. Bij de overvallen werden onder meer geld, bankpassen en sieraden buitgemaakt. Van V. maakte een 78-jarige Tilburgse vrouw wijs dat hij voor een incassobureau werkte en een openstaande schuld kwam innen. Toen zij geen geld in huis bleek te hebben, heeft hij haar ertoe bewogen in plaats daarvan sieraden af te geven.

Tessa

In oktober 2011 pleegde Van V. de moord op de makelaar Haagen. Daarbij was ook zijn toenmalige vriendin, Tessa van D. uit Brakel. Zij kreeg 28 jaar cel van het Belgische Assisenhof , maar mag haar straf - omgezet naar 23 jaar - uitzitten in Nederland. Vanwege haar 'beperkte rol' bij de overvallen in Brabant kreeg ze in 2016 drie maanden cel van de rechtbank in Den Bosch.

Van V. moet zijn levenslange celstraf uitzitten in België. Als hij vijftien jaar vastzit - dat is in 2026 - mag hij gratie aanvragen, naar gezien het spijkerharde vonnis van het Antwerpse Assisenhof is de kans klein dat hij dat ook krijgt. In het geval dat hem wél gratie verleend wordt, moet hij in Nederland de celstraf van acht jaar gaan uitzitten.