Tilburger met kniptang in zak en schroevendraaier in sok aangehouden

De politie kwam de man op het spoor nadat ze een melding had gekregen van een vechtpartij op de Noordhoekring vanwege de diefstal van een fiets. De aangehouden Tilburger, die naar eigen zeggen de fiets alleen maar had verplaatst omdat die in de weg stond, was door een omstander al naar de grond gewerkt. Volgens de politie was het niet aantoonbaar dat de man de fiets wilde stelen. Wel bleek de Tilburger een bekende van de politie te zijn en al meerdere vermogensdelicten op zijn naam te hebben staan.