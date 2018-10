Tilburger moet auto inleveren na zes keer rijden zonder rijbewijs

Gimbrère na 180 jaar weg uit Heuvel­straat in Tilburg

13:22 TILBURG - Gimbrère vertrekt na 180 jaar in Tilburg uit de Heuvelstraat. De in Tilburg gewortelde modeketen sluit ook de drie vestigingen in de binnensteden van Bergen op Zoom, Roermond en Oosterhout, ,,Een pijnlijk maar noodzakelijk besluit", zegt directeur Alexander Gimbrère.