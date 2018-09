Tilburger Olivier Nijs nam geluiden op van natuurfilm 'WAD: Over-leven op de grens van water en land'

Dorpsquiz en Kraanpop op nieuwe locatie in Ber­kel-En­schot

13:08 BERKEL-ENSCHOT - Komend weekend is in Berkel-Enschot op vrijdag de Dorpsquiz en op zaterdag en zondag het muziekfeest Kraanpop. Na 20 jaar feesten in De Kraan verhuist de tent nu naar de Hoolstraat.