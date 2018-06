Tilburger steelt voor 3.000 euro sigaretten en krijgt 12 maanden gevangenisstraf in België

VIDEO Tilburgse filmmaker Leonard Retel Helmrich is nu Ridder

19:31 TILBURG - Filmmaker Leonard Retel Helmrich (58) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw. Hij kreeg deze onderscheiding dinsdag uit handen van burgemeester Weterings tijdens de vertoning van de documentaire 'Klanken van Oorsprong' in Cinecitta. Deze film over muzikanten met Indonesische roots maakte Retel Helmrich met zijn zus Hetty Naaijkens.