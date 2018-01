Tilburger stuurde seksfoto naar z'n ex: cel en smartengeld

De zaak kwam aan het licht toen het meisje waarmee hij seks had de foto's op de facebookpagina van de Tilburger zag staan, in maart vorig jaar. Justitie vervolgde de man daarom ook voor het plaatsen op Facebook. Dat is echter niet bewezen, vond de rechter. De man verklaarde dat hij dat niet had gedaan. Er was ook verder geen onderzoek naar gedaan. Hij suggereerde nog dat zijn ex ze op zijn profiel had gezet. Die had immers ook zijn inloggegevens, zei hij bij de politie. ,,Ook uw argument dat u het ook niet prettig vond dat de foto's op Facebook stonden, speelt daarin mee'', oordeelde de rechter.