Tilburger Willy Martherus, geknecht door de Japanners, krijgt postuum drie militaire onderscheidingen

Politie zoekt viezerik in Tilburg, maar krijgt wind van voren: 'Hier meugde gij nie rije!'

3 juli TILBURG - Bij de politie zijn dinsdag meldingen binnengekomen over een man die in het Leijpark in Tilburg bezig was met zijn geslachtsdeel. De politie is met meerdere eenheden op zoek gegaan naar de potloodventer, maar heeft hem niet meer kunnen vinden.