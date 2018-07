Tilburgers aangehouden na diefstalpoging camera bij spoorwegovergang Berkel-Enschot

Harde knallen in Tilburg waren van luchtdruk­pi­stool met balletjes: 'Waarschijn­lijk vandalisme'

9:48 TILBURG - De harde knallen die zondagavond te horen waren in de Den Haenstraat in Tilburg waren zeer waarschijnlijk afkomstig van een luchtdrukpistool dat gebruik maakt van balletjes als munitie. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat er sprake is van vandalisme en geen gerichte actie.