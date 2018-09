Tilburgs glazen pronkstuk: ik zie ik zie wat jij niet hoort

Nieuwe wandelapp met routes door Tilburg: 'tegen diabetes en om in beweging te komen'

13 september TILBURG - Een wandeling maken van 4,6 kilometer door De Blaak? Liever 3,8 kilometer door Zorgvlied, 5 kilometer door de Reeshof of 4,4 kilometer door Udenhout? Keurig met een omschrijving zowel in beeld als tekst op je mobieltje. Het kan sinds donderdag met de nieuwe app 'Wandelen in de wijk'.