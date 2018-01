Tilburgs hotel Van der Valk opent in april, het is nog aanpoten

Tilburgse rabbijn Corrie Zeidler: 'Alleen in Israël word ik ge­dis­cri­mi­neer­d'

6:24 TILBURG - ,,Orthodoxe rabbijnen, ook die hier in Brabant, erkennen mij niet. Het bestaat niet dat een vrouw hun collega is. Toch is het enige land ter wereld waar ik als vrouwelijke rabbijn word gediscrimineerd, Israël. De overheid erkent er alleen het orthodoxe jodendom."