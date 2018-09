Tilburgs modelspoorevenement loopt als een trein

TILBURG - Terwijl Station Tilburg dit weekend trein-vrij is, vlogen de locomotieven bij de buren in de Spoorzone vandaag in volle vaart over het spoor. Op het voormalige spoorwegwerkterrein vond het nieuwe evenement Modelspoor Tilburg plaats, en dat liep als een trein.

,,Ontspoord”, noemt de Tilburgse Miranda haar man Theo, die sinds kleins af aan gefascineerd is door treinen en zichzelf inmiddels een fanatieke locomotiefverzamelaar kan noemen. Het woordgrapje heeft Miranda ongetwijfeld vaker gemaakt: vrije dagen en zelfs de zomervakantie staan bij het Tilburgse stel al jaren in het teken van het bezichtigen van treinbeurzen in binnen- en buitenland. Op zoek naar dat ene kostbare en unieke exemplaar.

Rijke geschiedenis

Inspelend op de interesse van jong en oud voor modeltreinen riep de Tilburgse organisator Dennis Lavrijssen dit jaar Modelspoor Tilburg in het leven: een modelspoorevenement bestaande uit onder andere een foto-expositie en een grote ruil- en verkoopbeurs. Het vond zaterdag plaats in de Wagenmakerij, wat op zichzelf een bijzondere, historische locatie is: tot 2011 maakte het gebouw onderdeel uit van NS-terrein als werkplaats. Aan de hand van rondleidingen door de Spoorzone, georganiseerd door Citymarketing, leerden bezoekers over de rijke spoorweggeschiedenis van hun stad.

Liever geen huishoudbeurs