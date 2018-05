Tilburgs natuurgebied Kaaistoep laat het zien: het aantal insecten holt achteruit

TILBURG - In twintig jaar tijd is in het Tilburgse natuurgebied De Kaaistoep het aantal nachtvlinders met meer dan de helft afgenomen. Het aantal kevers en kokerjuffers kelderde er nog harder: met meer dan zestig procent.

Natuurmonumenten luidt de noodklok over deze cijfers, die als maatgevend voor de situatie in Nederland worden gezien. 'Het is een grote aanslag op de kringloop van het leven', aldus een persverklaring.

De natuurorganisatie gaf wetenschappers recent opdracht insectentrends in Nederland te onderzoeken. Dat gebeurde nadat een eind vorig jaar gepubliceerd onderzoek van de Radboud Universiteit, net over de grens in Duitsland, al dramatische cijfers aan het licht bracht: 76 procent van de insecten verdween de afgelopen 27 jaar.

Twee langlopende studies in Nederlandse natuurgebieden zijn vanwege hun omvang en nauwkeurigheid geanalyseerd: Wijster (Drente) en De Kaaistoep aan de westrand van Tilburg. De Tilburgse KNNV-afdeling doet in het 450 hectare grote gebied al sinds 1995 onderzoek naar insecten.

Nachtactieve vliegende insecten

De analyse in opdracht van Natuurmonumenten spitst zich voor wat Tilburg betreft toe op 'nachtactieve vliegende insecten'. Henk Spijkers en Paul van Wielink zijn al vanaf 1995 betrokken bij het tellen en determineren. Een wit laken en lampen die na zonsondergang worden ontstoken zijn hun hulpmiddelen. In Drente is het aantal getelde loopkevers in 22 jaar met 72 procent achteruit gegaan.

De insectengroepen nachtvlinders en loopkevers samen omvatten zo'n 1100 soorten. Dat is volgens Natuurmonumenten ongeveer 6 procent van alle in Nederland voorkomende insectensoorten.

Vrezen