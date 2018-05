Tilburgs recyclingbedrijf neemt papierverwerker in Frankrijk over

De Papeterie de Raon in Raon L'Etape is sinds maart dicht na een faillissement. De overname door CVB Ecologistics maakt een herstart mogelijk. Die is voorzien voor de tweede helft van juni, met 30 personeelsleden.

CVB Ecologistics (in 1958 gestart als Heijnen Papierhandel) heeft zijn hoofdkantoor in Tilburg aan het Wilhelminapark. Het had al 12 vestigingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, waar het actief is in recycling van oud papier, plastics en textiel. In totaal werken er 280 mensen, van wie de helft 'met een afstand tot de arbeidsmarkt'. In Tilburg staat een papierverwerkingsbedrijf aan de Centaurusweg.