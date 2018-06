Tilburgs recyclingbedrijf Wolkat met zestien gemeenten in sorteerlijn kleding

Bij afvalinzamelaar Saver in Roosendaal wordt de kleding uitgezocht. Alles wat niet geschikt is voor de verkoop gaat naar de Wolkat-vestiging in Tanger, Marokko. Na nog een sorteerproces blijft de helft van het materiaal over. Het Tilburgse bedrijf kan met de garens weven en breien of ze omzetten in vilt. ,,Zo blijft uiteindelijk maar 4 tot 6 procent afval over", aldus marketingdirecteur Kimberley van der Wal.