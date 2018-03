Tilburgs stel geeft Bergeijk een eigen kringloopbedrijf

Nadat Reusel vijf jaar terug kennismaakte met het kringloopbedrijf, is nu Bergeijk aan de beurt. Vrijdag openen de deuren aan het Hof 120.

Spullen vergaren

,,We zijn gespecialiseerd in complete inboedels als de ouders wegvallen en de kinderen met de spullen achterblijven,” legt Leo uit. In een vorig leven was hij tegelzetter, maar nu al 25 jaar in de kringloop. Hij rijdt met zijn busje door heel Brabant om overal de spullen bijeen te vergaren. Lenie verkoopt het spul, samen met een aantal vrijwilligers.

,,Sinds deze week hebben we in overleg met de gemeente statushouders die ons helpen,” legt Lenie uit. ,,We hadden al ervaringen met jeugdzorg en HALT, maar voor de statushouders is het ook belangrijk dat ze maatschappelijke ervaring opdoen. Daar willen wij graag aan meehelpen, uiteraard met Nederlands als voertaal.”

Leo, die het werk in de kringloop dankbaar werk noemt, merkt elke dag hoe dynamisch zijn werk kan zijn. ,,Soms staan de spullen netjes klaar en kan ik alles zo inladen. Maar het komt ook voor dat er onenigheid is in de familie of dat ik in mijn eentje een oud bed van vier hoog naar beneden moet sjouwen. Maar al met al beschouw ik elke dag als een cadeautje. Ik heb het gevoel dat we aan iets moois bijdragen.”

Kooplustig volk

Lenie merkte in de vijf jaar dat ze in Reusel het oude pand van Megens aan de Kerkstaat bezetten, dat er een levendige markt is in het gebruikte goed. ,,Veel buitenlandse werknemers, maar Nederlanders blijven ook een kooplustig volk. Als men voor een kwartje op de eerste rang kan zitten dan is het dat. In Reusel loopt alles goed, behalve de kleding. In tweede hands kleding rondlopen lijkt net een brug te ver.”