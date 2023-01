Tilburgs studentenleven heeft danig te lijden onder hoge energieprijzen: ‘We zitten vooral thuis met zijn allen’

TILBURG - Energieprijzen gaan omhoog, voor studenten vaak extra lastig. Bas en Marvin wonen in een studentenflat in Tilburg, maar leiden hierdoor niet het studentenleven. ,,De afgelopen weken is niemand die in de flat woont nog uit geweest.”

Studenten zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Zo ook Marvin Peeters en Bas Peeters (geen familie van elkaar). Ze merken dat hun bankrekening er aan het einde van de maand steeds erg leeg uit ziet.

,,We klagen vaak genoeg over de stijgende prijzen” zegt Marvin met een lach. ,,Maar ik merk serieus wel dat het lastig is, ik houd al maanden achter elkaar minder geld over terwijl ik niets anders deed dan hiervoor. Op een gegeven moment werd het zo erg dat ik geld moest gaan lenen bij mijn ouders. Dat was een moeilijke stap die ik steeds uitgesteld heb, maar op een bepaald moment had ik geen keuze meer.”

Marvin en Bas hebben beiden een bijbaan en lenen maximaal bij. Toch is het voor het tweetal alle zeilen bijzetten. ,,Ik zit nu wel op het maximum van wat ik kan werken en wat ik kan besparen. Als ik meer ga werken gaat het echt ten koste van mijn studie en loop ik vertraging op, dat wil ik ook niet.” Hetzelfde geldt voor Marvin.

Al lang geen extra’s meer

‘Extra‘s’ zit er voor de heren al lange tijd niet meer in. ,,Uiteten gaan of eten bestellen doen we al tijden niet meer. Ook een pilsje drinken doen we niet meer op het terras of tijdens een stapavond in de stad. We zitten nu vooral thuis met zijn allen en halen bij de supermarkt wat goedkoper bier. Jammer, want stappen is toch iets wat hoort bij het studentenleven.”

De studenten geven aan dat ze voor corona met de hele flat twee tot drie keer per week op stap gingen. ,,Nu is iedereen in de flat al weken niet geweest.”

Opeenstapeling

Het is vooral een opeenstapeling van tegenvallers voor studenten door de jaren heen volgens de jongens, niet enkel de hogere energieprijzen. ,,Het is ook de huur op zich, geen studiebeurs voor onze lichting en duurdere boodschappen.”

,,Wij hebben ook geen recht op de energietoeslag.” Studenten die aanspraak willen maken op de energietoeslag moeten een eigen voordeur hebben. Studenten als Bas en Marvin die in een flat wonen hebben dit niet, zij hebben een gedeelde woonruimte. ,,Je mag daarnaast niet te veel spaargeld hebben en je inkomen mag niet te hoog zijn”, vertelt Julie Grings, Secretaris bij Magister JFT (Juridische Faculteitsvereniging van Tilburg). ,,Het is fijn dat de regeling bestaat, maar de hoeveelheid soelaas die het daadwerkelijk biedt is naar ons idee zeer beperkt.”

Grings vindt daarnaast dat de energieprijzen onrechtvaardig zijn voor studenten. ,,Deze generatie maakt al veel schulden door het leenstelsel en daar komt dit ook nog bovenop. Dat maakt het voor veel studenten moeilijk om rond te komen.”

,,Het is voor veel studenten nog te doen, maar het wordt onaantrekkelijker om als student op jezelf te wonen”, zegt Siebold Klasen, President bij Tilburgs Studenten Corps Olof. Klasen is het eens met Bas en Marvin. Daarnaast geeft hij aan dat het voor veel studenten ook niet meehelpt dat ze vaak in relatief oude huizen zitten. ,,Deze zijn vaak niet goed geïsoleerd waardoor je met een variabel contract meer kosten maakt.”

Onbegrepen

,,Het voelt soms alsof de overheid vindt dat studenten niet moeten zeuren", zegt Bas. ,,Er wordt voor mijn gevoel te weinig aandacht besteed aan de problemen van studenten. Dingen die gedaan worden, voelen als snel en makkelijk afgedaan.”

Als voorbeeld noemt Bas de basisbeurs. ,,Die verdween en wat je dan vervolgens terugkrijgt is een tegemoetkoming die niet in de buurt komt van zo‘n beurs.” Volgens Bas leeft er sowieso een beeld van studenten die niet moeten klagen omdat ze kunnen lenen en straks een goede baan hebben.

Goede gevoel erin houden

,,We maken er soms maar gewoon grapjes over”, zegt Bas. De studenten in het huis hebben bijvoorbeeld een brief die ze vanuit de woningcoöperatie kregen op het dartbord gehangen. Hierin werden de stijgende energieprijzen aangekondigd. Zo kunnen ze er af en toe een pijltje naar gooien.

Bas en Marvin houden de moed erin en gaan er vooralsnog vanuit dat het wel goedkomt. ,,We organiseren af en toe gewoon dingen met de studenten in de flat om wat leuks te kunnen doen nu we niet op stap kunnen. Dat is ook hartstikke gezellig.”