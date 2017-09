'Tilburgs Turkse meester' krijgt celstraf van 19,5 jaar

Zekeriya K. is de hoofdverdachte in de Tilburgse Kapelzaak, die draait om drie mislukte liquidaties in Tilburg en Goirle uit 2012. Behalve de in een rolstoel zittende K. zijn er nog elf verdachten in de zaak, die zich afspeelt in het Tilburgse drugsmilieu. De man die in opdracht van K. de liquidatiepogingen uitvoerde, is veroordeeld tot 13 jaar cel.