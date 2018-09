Tilburgse (23) opgepakt in Rotterdams hotel na verstoppen drugsgeld achter radiator

Justitie eist 18 jaar cel voor liquidatie Mahler­straat Tilburg

14:24 TILBURG - Justitie heeft woensdag 18 jaar cel geëist tegen Murat K. voor de moord op de 48-jarige Turk Hakki Yesilkagit. Hij werd in 2006 doodgeschoten in zijn auto in de Mahlerstraat in Tilburg.