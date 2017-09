Tilburgse(81) dupe van babbeltruc

Zara snapt ophef over 'dode wand' Willem II-straat niet goed: 'College zoekt spijkers op laag water'

17:01 Do 14 sept: Waarom er ophef is over de 'dode wand' aan de Willem II-straat? Modezaak Zara snapt het 'niet zo goed'. Volgens de keten lijkt het erop dat het Tilburgse college van B en W spijkers op laag water zoekt. ,,Het is geen winkelstraat."