Tilburgse Ad (83) en Anny (83) zagen elkaar op straat, ze zijn nu 60 jaar getrouwd.

Ad en Annie zijn allebei geboren in Tilburg, en zijn opgegroeid in de Besterd en Theresia. Ze hebben elkaar rond hun 17e leren kennen op straat. Liefde op het eerste gezicht was het niet echt, want het duurde een jaar voordat de vonk tussen de twee oversloeg.

Kinderen

Het paar trouwde in 1958 en kreeg vier kinderen: drie dochters en een zoon. Ad werkte als timmerman toen ze elkaar leerden kennen, later werd hij uitvoerder in de bouw. Daarnaast was hij fervent visser. Anny nam de zorg voor de kinderen op zich. In haar vrije tijd naaide ze kleding en breide en schilderde ze veel.

Hobby's

Inmiddels zijn de hobby's wat veranderd. Ad heeft het vissen ingeruild naar sport kijken met een lekker biertje of een whiskey. Anny's schilderkunsten zijn vervangen door puzzelen. Ook het maken van reizen was een hobby van het echtpaar: eerst met het gezin naar Duitsland, later samen naar Canada en de Verenigde Staten.