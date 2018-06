Tilburgse Anouk Bakker werd als baby te vondeling gelegd en strijdt nu voor legaliseren baby achterlating

TILBURG - Het is verboden om in Nederland kinderen te vondeling te leggen. Anouk Bakker uit Tilburg is zelf te vondeling gelegd voor het politiebureau van Seoul in Korea. Samen met Stichting Beschermde Wieg strijdt ze voor een wetswijziging. "Ik vind het heel moedig wat mijn geboortemoeder heeft gedaan", vertelt ze tegen het tijdschrift Marie-Claire .

Ze was drie maanden oud en keurig verpakt in een schoon setje kleren met een polsbandje om met daarop haar naam en geboortedatum toen ze door haar geboortemoeder voor het politiebureau in Seoul werd gelegd. Vier maanden later werd ze geadopteerd door haar Nederlandse ouders. "Hier ben ik opgegroeid in een gezin met twee oudere lange, blonde broers – biologische kinderen van mijn ouders. Ik heb me altijd een kaaskop gevoeld. Een kaaskop met spleetogen, dat wel."

Moeilijke vragen

Bakker vertelt dat ze toen ze klein was wel nieuwsgierig was naar haar biologische moeder. In de jaren tachtig werd ze in Tilburg als een attractie gezien door buurtkinderen. "Ik weet nog dat onze eettafel voor het raam stond en dat kinderen op weg naar school naar binnen keken om mij te zien."

Als kind kreeg ze moeilijke vragen op haar afgevuurd. Of ze wel goed met haar pleegmoeder kon opschieten en of ze zelf geen kinderen konden krijgen bijvoorbeeld. Later is ze erover gaan bloggen. "Zo schreef ik dat veel geadopteerden op zoek zijn naar hun identiteit, maar dat ik dat helemaal niet heb en er heel nuchter in sta. Ik heb er weleens over nagedacht om mee te doen aan het programma Spoorloos. Maar dan dacht ik: stel dat ze familie vinden, moet ik dan mensen omhelzen die ik helemaal niet ken? Ook voel ik totaal niet de behoefte om naar Korea te gaan – waarom zou ik naar een land gaan waar mijn wortels niet groeien?"

Beschermde Wieg

Toen Stichting Beschermde Wieg haar vorig jaar benaderde, voelde ze niet meteen de behoefte om de stichting actief te steunen, maar het liet haar ook niet los. "Het keerpunt kwam toen ik hoorde dat de Stichting Beschermde Wieg een petitie steunt voor een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat moeders die hun kind in geval van uiterste nood op een veilige plek achterlaten niet strafbaar zijn." Ze besloot erover te bloggen en dat werd zo goed ontvangen dat ze zich nu actief inzet voor de stichting.