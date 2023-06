Tilburgse basisschool schrapt bezoek aan theaterstuk over gender: ‘We hebben een verkeerde beslissing genomen’

TILBURG - Bij basisschool Tiliander in Tilburg is onrust ontstaan over een theatervoorstelling over identiteit en gender die leerlingen zouden bezoeken. Op het laatste moment zegde de schoolleiding het uitje af. Enkele ouders haalden hun kinderen uit de klas en gingen toch.