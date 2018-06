Tilburgse coalitie garandeert zorg

De wegzakken­de auto's van de Galjoen­straat: 'Dan ben je strontei­gen­wijs'

12:20 Do 14 juni: 'Opengebroken straat? Och, mijn auto is net een jeep.' De werkelijkheid blijkt weerbarstiger: bij de Piushaven rijdt de ene na de andere auto zich vast in het losse zand. De teller staat inmiddels op vier in één week.