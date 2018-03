Tilburgse coffeeshops: meer aanloop van arbeidsmigranten en Belgen

Veel bijval voor plan groen Ko­nings­kwar­tier: 'Gooi die gebouwen maar plat'

9:18 Do 1 mrt: De afgelopen 30 jaar was Koningsplein-ondernemer Jack van Gulik een roepende in een betonnen woestijn. Terwijl iedereen al was afgehaakt, geloofde hij nog in de toekomst van het plein. ,,En nu gaat er echt iets gebeuren, het plan is prachtig."