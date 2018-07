Tilburgse dj The Boy Next Door boekt succes met Shakira-remake 'Whenever Wherever'

TILBURG - ‘Whenever, Wherever’. Je kent ‘m wel: het liedje van Shakira. Een liedje dat flink onder handen is genomen door de Tilburgse dj The Boy Next Door, Kriss Kross Amsterdam en popsensatie Conor Maynard. Het resultaat: een nummer dat zomaar eens dé zomerhit van 2018 zou kunnen worden.

Ruim 2,3 miljoen streams op Spotify en een half miljoen views op YouTube. Binnen 20 uur na de release binnenkomen op nummer 1 in de iTunes top 100. Plek 17 behalen in de tipparade van de top40. Dat zijn de cijfers in een notendop. Cijfers die The Boy Next Door, Kriss Kross Amsterdam en Conor Maynard binnen twee weken binnen elkaar wisten te sprokkelen.

Jody Bernal

Het idee om een liedje van Shakira te pakken, ontstond een jaar geleden al bij The Boy Next Door, voor veel Tilburgers beter bekend als Lex van Berkel. ,,Ik bedacht het vorig jaar, nadat ik een track had gemaakt met Jody Bernal. Ik ben altijd op zoek naar tropische en zomerse invloeden om ons te inspireren. Dit keer kwam ik bij Shakira uit.” Hij nodigde de boys van Kriss Kross uit voor een samenwerking en voilá: de eerste opzet was daar.

Als je de eerste opzet hebt, ben je er nog lang niet. In dit geval moest er namelijk toestemming gevraagd worden aan het management van Shakira. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Acht maanden hebben de dj’s moeten wachten op het verlossende antwoord. ,,Uiteindelijk kregen we akkoord, waar we natuurlijk heel blij mee waren. We zijn de enige in de hele wereld die met dit nummer mochten werken”, aldus de Tilburgse Lex.

Conor Maynard

Twee maanden later kwam de Engelse zanger en Youtuber Conor Maynard in beeld. ,,We besloten hem te vragen voor de zang en hij was meteen heel enthousiast. Hij heeft alles binnen een dag opgenomen en naar ons gestuurd.”

En dan, op 22 juni 2018, was het grote moment eindelijk daar: ‘Whenever’ werd gedropt. ,,We zijn er super trots op. De reacties zijn ook allemaal heel positief.”

Zomer