Tilburgse drugsdealer mag van rechtbank niet bij geboorte van dochter zijn

Volgens de rechtbank in Breda maakte de man zich schuldig aan drugshandel en -bezit. De man heeft zelf weinig willen vertellen over de drugs. Hij ontkende drugs te hebben gedeald, maar wilde niet vertellen waarom hij het spul in bezit had. In zijn woning werden ook nog weegschalen en gripzakjes gevonden. Ook had iemand anoniem de politie gebeld om te zeggen dat B. dealde.