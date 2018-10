Tilburgse Esther (46) woog 166 kilo, maar loopt zaterdag de Kustmarathon

videoTILBURG - Een maagverkleining, 85 kilo afvallen en daarna trainen voor de zwaarste marathon van Nederland. De Tilburgse Esther van der Heijden (46) hoopt zaterdag voordat de klok van Zoutelande 18.00 uur slaat te finishen in de Kustmarathon. ,,Veel mensen verklaren me voor gek, maar als ik me ergens in vastbijt laat ik niet meer los.''

Woensdagavond, 17.30 uur. Het is een halfuur voor de start van de laatste lange trainingsloop voor de Kustmarathon. Honderdvijftig hardlopers wisselen nog wat tips uit op het parkeerterrein bij voetbalclub De Meeuwen in Zoutelande. Esther van der Heijden is er ook bij. Voor de tiende keer komt ze vanuit Tilburg naar de Walcherse kust om te trainen en zichzelf klaar te stomen voor de Zeeuwse tocht der tochten. Ook vanavond staat de Brabantse te popelen om duinen te overwinnen, dat vervelende mulle zand te vervloeken en tegen de wind op te boksen op de dijken. Een loodzware beproeving. Maar de grootste zege heeft Van der Heijden al lang en breed binnen. Een overwinning op zichzelf.

Volledig scherm Esther van der Heijden is heel veel afgevallen om de Kustmarathon te kunnen lopen. Hier traint ze met Henk Kortlever. © Gilles Verschuure

170 kilo

,,Ja, ik ben heel veel afgevallen '', vertelt ze vlak voor de training. ,,Hoeveel? Op m'n 'hoogtepunt' woog ik 166 kilo. Nu schommelt het tussen de 80 en 82.'' Van der Heijden praat honderduit over haar afvalrace. ,,Ik heb een maagverkleining (gastric bypass) gehad en ben daarna veel gaan sporten. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is jezelf elke keer doelen te stellen. En nu heb ik dit doel. Ik wil de marathon blessurevrij uitlopen, binnen 6 uur.''

Samen met Henk Kortlever uit Zierikzee vormt ze vandaag het langzaamste 'groepje' tijdens de trainingsloop, die minimaal twee uur duurt. ,,Meestal blijven we met z'n tweeën over. We hebben veel steun aan elkaar en slepen elkaar er doorheen.'' Henk knikt bevestigend, terwijl we de dijk van Westkapelle naderen. ,,Ze heeft me de afgelopen weken af en toe gek ge-appt'', zegt hij lachend. ,,Ze wil alles weten. Over het parcours, over de start, over waar we het strand opgaan. We hebben de start zelfs een keer geoefend. Liepen we de eerste tien kilometer van het parkoers alvast.'' Esther vult aan, terwijl haar hartslag oploopt tijdens weer een pittige klim: ,,Ik ben heel goed opgevangen. Tot de halve marathon in Tilburg in mei dit jaar trainde ik wekelijks op zondagmorgen met een loopgroep. Daar ben ik voorlopig mee gestopt om mij hier in Zeeland goed voor te bereiden op de Kustmarathon. Het parcours en de wisselende omstandigheden train ik het liefst op locatie. Ik had meteen aansluiting. Mensen zijn hier zo nuchter en duidelijk, de Zeeuwen kijken helemaal niet hoe je er uit ziet of wie je bent. Dat vind ik ontzettend fijn. Je kunt lekker jezelf zijn.''

Volledig scherm Esther van der Heijden voor en na haar maagverkleining.

Nieuw leven

De Kustmarathon is voor Van der Heijden maandenlang een stip aan de horizon. Nu de marathon nadert, neemt de spanning toe. ,,Zelfs voor de trainingen ben ik al zenuwachtig. Het wordt een hele uitdaging. Ik ben geen snelle, ik ben een werker. Maar ik wil dit per se doen. Op 5 januari is het precies tien jaar geleden dat ik een nieuw leven ben begonnen. Het was de dag van de maagverkleining.''

Hardlopen maakt daarna onderdeel uit van haar nieuwe leven. ,,Ik heb inmiddels aan diverse lopen meegedaan, waaronder drie keer de Ladiesrun, de wandelmarathon, drie keer de Tilburg Ten Miles, drie halve marathons en nu wil ik een echte marathon lopen. En volgens mij kan dat alleen maar hier, in deze prachtige omgeving'', zegt ze terwijl ze wijst naar de duintoppen van Zoutelande. ,,Ik heb in januari trainer Jan de Wilde van de Kustmarathon ook al gemaild. Of ik het wel zou kunnen? Hoe moet ik het aanpakken? Ik wil alles weten, vraag iedereen om tips en de beste pik ik er uit. Ik schreef me op 1 januari in voor de Ladiesrun, maar droomde toen al van de Kustmarathon. Ik wilde eerst de trainingen afwachten en ben de uitdaging aangegaan. In augustus heb ik de knoop doorgehakt: Ik ga die Kustmarathon doen!''

Volledig scherm Esther van der Heijden in actie tijdens een Kustmarathontraining. © Gilles Verschuure

,,Het is de zwaarste marathon in Nederland die er is'', weet Van der Heijden, in het dagelijks leven werkzaam als maatschappelijk werker in de geestelijke gezondheidszorg, maar al te goed. ,, Ik heb voor de trainingen steeds een vrije dag genomen om er uitgerust aan te kunnen beginnen. Alsof het zo moest zijn, lukte het om een seizoenplek te krijgen op een camping in Westkapelle. Dat was erg fijn voor de trainingen.''

Autisme

Of ze iets wil bewijzen? ,,Ja, vooral voor mezelf. Mensen verklaren me voor gek. Dat geeft wel extra motivatie. Ik bijt me er in vast. Tegelijkertijd is dat ook een valkuil. Ik ken mijn grenzen niet, ga soms te ver. Ik ben ook erg perfectionistisch ingesteld'', analyseert Van der Heijden zichzelf. ,,In november is het precies vijf jaar geleden dat ik er achter kwam dat ik autisme had. Ik ging van morbide obesitas naar autisme. Dacht vroeger altijd dat problemen ten grondslag lagen aan mijn dik zijn en nadat ik zoveel was afgevallen, bleken deze nog - en zelfs sterker - aanwezig te zijn. Zodoende heb ik zelf autisme gediagnosticeerd. Met mijn verhaal hoop ik anderen te inspireren en motiveren om grenzen te verleggen, angsten te overwinnen en dromen na te jagen.''

Volledig scherm Esther van der Heijden liep vorig jaar de Ladiesrun.

De training loopt tegen het einde. De duisternis valt in, de temperatuur keldert. Er wachten nog een paar pittige klimmen, onder meer het hoogste punt van de Kustmarathon wordt nog even geoefend bij Zoutelande. ,,Vijf jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Eerst vooral op de loopband. En nu sta ik hier. Ik heb beginnende artrose in m'n enkel, maar heb toestemming van de orthopeed om dit te doen. 'Kijk maar hoe ver je komt', zei hij. Ik heb er zoveel zin in, ga de uitdaging aan en zie wel waar ik 'strand'. Hoop in Zoutelande heelhuids aan te komen. Ik heb er alles aan gedaan.''

Zaterdag om 12.00 uur begint ze aan haar monstertocht. En als het aan haar ligt, stopt die in Zoutelande. Het liefst voordat de kerkklok zes keer slaat.