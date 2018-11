Tilburgse familie filmde eigen drugshandel, justitie is er blij mee

In augustus werden vader en zoon aangehouden voor de drugshandel, donderdagmorgen stonden ze terecht op een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank van Breda. Behalve over de drugshandel ging het ook over de wapens die bij vader en zoon gevonden werden. Op zijn vroegst in februari komt het tot een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Nog een derde Tilburger zal dan in het verdachtenbankje zitten.