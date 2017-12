Tilburgse filmmaker Retel Helmrich revalideert, zijn documentaire draait in Cinecitta

TILBURG - Zelf herstelt de Tilburgse filmmaker Leonard Retel Helmrich van een hartstilstand in revalidatiecentrum Leijpark. Zo'n vijf kilometer verderop, bij bioscoop Cinecitta, is dinsdag 'The Long Season', te zien, zijn nieuwe film over vluchtelingenkampen in Libanon.

Begin dit jaar kreeg Retel Helmrich (58) een hartaanval tijdens het joggen. Hij was in Libanon druk in de weer met de montage van zijn documentaire. Door artsen in Beiroet is hij korte tijd op de intensive care kunstmatig in coma gehouden, waarna hij naar een verpleeghuis in Nederland is overgebracht. Nu zit hij tijdelijk in het Leijpark en beweegt zich voorlopig voort in een elektrische rolstoel.

Volgens filmproducent Hetty Naaijkens, zus van Retel Helmrich, gaat het herstel naar behoren. Over een week wacht hem een operatie waarna het praten naar verwachting beter zal gaan. Hij is druk in de weer met fysiotherapie en logopedie. Volgens Hetty Naaijkens heeft hij een enorme drive om weer nieuwe films te gaan maken. Het is nu nog niet te zeggen of dat straks weer mogelijk is.

Vallei

'The Long Season' won dit jaar de prijs voor de Beste Nederlandse Documentaire op documentairefestival IDFA. De film verhaalt over de vele Syrische vluchtelingen in Libanon. Leonard Retel Helmrich zoomt in op een vluchtelingenkamp in Madjal Anjar in de Bekavallei, net over de grens met Libanon en toont intieme emoties en gebeurtenissen in de levens van de bewoners: een schooljuf, spelende kinderen, ruziënde vrouwen. Steeds stellen de bewoners zich dezelfde vraag: moeten we blijven of terugkeren.

Retel Helmrich gebruikte voor deze documentaire zijn eigen ontwikkelde techniek: de Single Shot Cinema waarmee hij dicht bij op de huid van mensen kan komen. Dat levert indringende beelden op.