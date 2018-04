Tilburgse hoogleraar: 'Verkoop legaal geteelde wiet in strijd met internationale verdragen'

Dronken bromfietser (24) uit Goirle raakt rijbewijs kwijt

2 april TILBURG - Een 24-jarige bromfietser uit Goirle is in de nacht van zondag op maandag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Bij een politiecontrole op de Bredaseweg in Tilburg bleek dat de bromfietser onder invloed was van alcohol.