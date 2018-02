'Tilburgse Isis Bloemsma (14) is het jongste kandidaat-raadslid van Nederland'

Ze kijkt graag het nieuws, en zag daar regelmatig dingen voorbij komen die 'anders' zouden kunnen. ,,Misschien kan ik dat zelf wel veranderen'', dacht ze. Toen Bloemsma voor een schoolopdracht in contact kwam met Voor Tilburg, vroeg lijsttrekker Linda Oerlemans haar om op de lijst te komen. ,,Het leek me wel leuk'', zegt Bloemsma nuchter.

Uit het blote hoofd opnoemen wat de belangrijkste standpunten van Voor Tilburg zijn is nog lastig. Maar Bloemsma vindt het naar eigen zeggen belangrijk om de politiek dichter bij de mensen te brengen. ,,Ik wil me hard maken voor het milieu, jeugd en gelijkheid.'' Ze hoopt de komende jaren wat begeleiding te krijgen. ,,Je moet ergens beginnen als je de politiek in wilt.''

Campagne

Klasgenoten waren totaal niet bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Ze besteedden er zelfs nauwelijks aandacht aan toen Bloemsma bekendmaakte dat ze op de lijst stond. Maar nu het plotseling landelijk in het nieuws is, krijgt ze veel reacties. Klasgenoten hebben haar op tv gezien, op de radio gehoord.

Nog niet de raad in

Ze staat op plaats 14 op de kieslijst. Realistisch gezien is dat geen verkiesbare plaats. Sowieso kan ze de eerste jaren nog geen plaatsnemen in de gemeenteraad; raadsleden moeten minimaal achttien jaar zijn. Op de lijst staan is wel legaal, want om kans te maken op een zetel moeten kandidaten in de komende raadsperiode de volwassen leeftijd bereiken. Isis Bloemsma werd geboren op 21 augustus 2003 en maakt vanaf 2021 kans op een plek in de raad.