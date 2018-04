Tilburgse Jardena Gil leent zich als levend boek uit: 'Aan ons joden is niets bijzonders'

LIVE: Trappers beukt, maar vindt nog geen gaatje tegen Scorpions

20:46 Tilburg Trappers en Hannover Scorpions strijden vanavond om een plek in de finale van de play-offs in de Oberliga. In de eerste periode werd er niet gescoord, hoewel de Tilburgers een groot aantal schoten op het doel van Björn Linda afvuurden. De topgoalie gaf echter nog geen krimp.